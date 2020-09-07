Певица Сурганова объяснила главную заслугу фильма «Дорога 101»

Отмечается, что картина получила первую награду на международном фестивале «Победили вместе», который в этом году был посвящен 75-летию Победы. Сурганова рассказала, что фильм важен для каждого человека.

«Это уникальная тема, очень важная, не только для питерцев, не только для ленинградцев, не только для блокадников, не только для участников Второй мировой, а для всего человечества. Потому что речь идет об уникальной программе спасения огромного количества людей», — подчеркнула артистка.

Она отметила, что для нее в этой картине был интересен текст, который повествует об уникальных фактах. По ее словам, речь идет об удивительных историях с точки инженерии и менеджмента. Певица заключила, что самым важным в ленте является освещение «беспрецедентного подвига гражданских и военных сил».