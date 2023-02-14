Культура 14 февраля 2023, 12:50 Певица Ольга Серябкина рассказала о самом ужасном Дне святого Валентина РИА «Новости»

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Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина вспомнила свое самое ужасное свидание на День святого Валентина. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Оно произошло в студенческие годы, когда один молодых людей пригласил ее пойти в кафе в День всех влюбленных. Ольга Серябкина согласилась. Когда они пришли в заведение, будущая звезда понимала, что у студента нет особой возможности шиковать, поэтому заказала лимонад. Ее спутник тоже взял что-то недорогое. Все шло неплохо, пока вечер не подошел к концу и не принесли счет. Парень не торопился расплачиваться, вместо этого он задал Серябкиной провокационный вопрос, будут ли они вместе. Ответить нужно было немедленно.

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«Я была в шоке от ситуации. Видимо от моего ответа зависело, заплатит ли он за мой напиток или нет. Меня это очень задело и оскорбило. Я просто бросила деньги на стол и ушла», — рассказала певица.

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Второго свидания с горе-ухажером не случилось, возможно, и к лучшему. Уже больше двух лет Ольга Серябкина — счастливая жена бизнесмена. Пара воспитывает сына Луку.