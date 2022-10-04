Певица Ольга Кормухина рассказала о целях проекта «Академия современной музыки» | 360°

Культура 04 октября 2022, 19:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Певица Ольга Кормухина рассказала о целях проекта «Академия современной музыки»

Читать 360tv в

Завершился первый сезон музыкального проекта «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной». Певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала ИА НСН о работе над проектом и его целях.

«Культура — это не только искусство, это воспитание, воспитание чувств. Наша академия обратила внимание на то, что ребята из регионов более заточены на проблемы общечеловеческие, духовные. В центре огромная конкуренция, обилие контента, люди хотят хайпануть. В глубинке другая ситуация, там ребята идут от своих интересов и очень переживают за судьбу своих регионов, поют об этом», — отметила Кормухина.

Реклама

По ее словам, молодые музыканты предлагают свои пути развития творческой отрасли, пока другие артисты уезжают из России. Проект не только открывает молодых перспективных музыкантов, но и обозначает направления развития музыкальной и творческой индустрии в России.

Реклама

0 0 0 0 0 0