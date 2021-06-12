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    12 июня 2021, 09:22

    Певица Lorde выпустила песню впервые за четыре года

    Арина Бобкова

    Певица Lorde впервые за четыре года порадовала фанатов новой песней Solar Power. Видеоклип на эту песню был размещен на официальном YouTube-калане артистки.

    Агентство Pitchfork со ссылкой на пресс-службу артистки сообщило, что песня появится в новом музыкальном альбоме. Однако о дате выхода альбома информации пока нет.

    «Этот альбом — гимн природе, попытка обессмертить глубокие, трансцендентные переживания, которые охватывают меня вне дома. Когда я страдаю, горюю, влюблена или смятена, я ищу ответы в природе», — заявила певица.

    Сюжет клипа разворачивается на пляже. Певица танцует и веселится с друзьями. Она заявила, что хочет, чтобы слушатели включали эту песню по дороге на пляж.