Певица Lorde выпустила песню впервые за четыре года

Певица Lorde впервые за четыре года порадовала фанатов новой песней Solar Power. Видеоклип на эту песню был размещен на официальном YouTube-калане артистки.

Агентство Pitchfork со ссылкой на пресс-службу артистки сообщило, что песня появится в новом музыкальном альбоме. Однако о дате выхода альбома информации пока нет.

«Этот альбом — гимн природе, попытка обессмертить глубокие, трансцендентные переживания, которые охватывают меня вне дома. Когда я страдаю, горюю, влюблена или смятена, я ищу ответы в природе», — заявила певица.

Сюжет клипа разворачивается на пляже. Певица танцует и веселится с друзьями. Она заявила, что хочет, чтобы слушатели включали эту песню по дороге на пляж.