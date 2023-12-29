Культура 29 декабря 2023, 06:02 Чичерина устроила концерт в зоне СВО как альтернативу «голой» вечеринке Певица Чичерина провела концерт в зоне СВО как альтернативу вечеринке Ивлеевой РИА «Новости»

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Российская певица Юлия Чичерина выступила перед военными ВС РФ в зоне спецоперации. Концерт артистка охарактеризовала как альтернативу нашумевшей «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Видео с мероприятия знаменитость опубликовала в Telegram-канале.

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без „дольчегабана“ и голой лошади из „домадва“. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — подписала Чичерина публикацию.

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Нашумевшая вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря. Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Среди гостей были российские представители шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Также событие посетили блогеры-миллионники.

После произошедшего на гостей вечеринки обрушилась волна негатива. Некоторые поклонники разочаровались в кумирах. Однако были и «счастливчики», не ответившие на приглашение Ивлеевой. Среди них телеведущие Тина Канделаки и Яна Рудковская, рэпер Тимати, актриса Настя Самбурская и другие артисты.