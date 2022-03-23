Певица Аида Гарифуллина не будет участвовать в «Метрополитен-опере»

Российская оперная певица Аида Гарифуллина не будет принимать участие в ближайших показах оперной труппы «Метрополитен-опера». Ей уже нашли замену, сообщил сайт Teleprogramma.pro.

Гарифуллина должна была сыграть в постановке «Свадьба Фигаро». Однако в апрельской афише указано, что вместо россиянки партию Сюзанны исполнит китайская певица Ин Фан. При этом пока нельзя сказать, что россиянка покинула труппу навсегда, поскольку имя Гарифуллиной упоминается на сайте «Метрополитен-оперы», отметило РИА ФАН.