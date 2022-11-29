29 ноября 2022, 23:28
Певец Волчков рассказал об изменениях в театре Градского
Около года назад не стало музыканта, композитора, основателя театра «Градский Холл» Александра Градского. Победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков рассказал, как с тех пор изменилось культурное заведение. Об этом сообщил NEWS.ru.
По словам артиста, из гримерки Градского сделали кладовку. Волчкова сильно расстроило данное изменение, так как оно служило напоминанием о композиторе, написала «Политика сегодня».
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Не лучшие изменения в ближайшее время коснутся и зрительного зала. Руководство театра приняло решение убрать несколько рядов сидений для того, чтобы расширить сцену. По словам Волчкова, Градский не одобрил бы данное изменение, так как ценил каждого зрителя.
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