Певец Сергей Лазарев устроил скандал на шоу «Ну-ка, все вместе»

Поп-певец Сергей Лазарев не сдержался и устроил разнос поэту-песеннику Симону Осиашвили, который осудил участницу музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» за исполненную на английском языке песню.

Осиашвили заявил, что композиции на русском языке «более душевные». В ответ Сергей Лазарев обвинил поэта в том, что он «рубит» дорогу и судьбу человеку просто потому, что хочет песен на русском языке. По мнению исполнителя, конкурсантка выступила просто отлично, а за несправедливость он всегда готов «рвать и метать».

«Я против „стереотипов“, „узких шор и предубеждений“, я против „предвзятости и ярлыков“, я против „неаргументированного мнения“. Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!» — написал Лазарев в Instagram.