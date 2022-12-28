28 декабря 2022, 16:13
Певец Игорь Наджиев рассказал, почему восхищается внучкой Чарли Чаплина
Российский певец Игорь Наджиев признался, что очень уважает внучку великого актера и режиссера Чарли Чаплина. Об этом артист рассказал в беседе с Nation News.
По словам певца, Уна Чаплин возмутилась и негативно высказалась по поводу того, что в мировом кинематографе в образе злодеев очень часто выступают именно русские.
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Наджиев отметил, что уважает Уну за ее позицию и противостоянию западным стереотипам.
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