Культура 15 апреля 2024, 14:34 Певец Глызин: российской сцене не хватает молодых профессиональных артистов

Читать 360tv в

Певец Алексей Глызин заявил, что российскому шоу-бизнесу не хватает новых профессиональных исполнителей. Нужно больше интересных имен и открытий, отметил артист в беседе с ИА НСН.

«Зачастую где-то кто-то промелькнул, кто-то появился без оснований, не зная ни музыкальной грамоты, ни нот. Содержание порой бывает странное, и это все лезет из всех щелей, не хотелось бы такого», — высказался Глызин.

Реклама

По его мнению, интереса со стороны современной аудитории можно добиться лишь при постоянном поиске необычных сочетаний.