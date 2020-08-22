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    22 августа 2020, 13:25

    Певец Феликс Царикати признался, что обязан Валентине Легкоступовой жизнью

    Анатолий Минкин

    Заслуженный артист России Феликс Царикати во время прощания с певицей Валентиной Легкоступовой признался, что он обязан ей жизнью. Ее поступок спас его от неминуемой гибели. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Певец Феликс Царикати признался, что обязан Валентине Легкоступовой жизнью

    Царикати рассказал, что в начале 90-х в поезде с ним познакомились две девушки. Они предложили артисту выпить, но в жидкости был клофелин. Когда Царикати очнулся, то понял, что доза препарата была летальной. У потерявшего сознание артиста «новые знакомые» забрали все деньги и документы.

    «Мне было плохо, я был на грани смерти, но Валя спасла, когда стала промывать мне желудок. Если бы не она, то меня бы сейчас не было», — подчеркнул Царикати. Он отметил, что с Легкоступовой у него сложились самые теплые и дружеские отношения, какие редко встречаются в шоу-бизнесе.

    Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой прошла в минувший четверг, 20 августа, в похоронном доме «Троекурово». Проститься с исполнительницей хита «Ягода-малина» приехали ее коллеги и друзья. Последним к гробу пустили мужа певицы Юрия Фирсова.

    Феликс Царикати заявил, что он уверен в том, за смертью Легкоступовой стоит именно ее муж. Об этом сообщил «Царьград». По словам артиста, его подруга всегда была счастлива. Ее любили первый и второй мужья. «А этот откуда взялся? Ни баба ни мужик, вообще непонятно», — сказал артист, кивая на Фирсова.

    Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было 54 года. Последние несколько дней она провела в коме. В больницу ее привезла дочь Анетта Бриль. Она приехала к Легкоступовой домой и застала там пьяную мать с пробитой головой и такого же нетрезвого отчима. Она срочно повезла их в наркологическую клинику. Но по дороге Фирсов сбежал, а Легкоступова впала в кому. Врачи удалили гематому, но спасти артистку не смогли.

    Следователи начали проверку по факту смерти певицы. Они рассматривают две версии случившегося: несчастный случай и причастность мужа. Фирсов уже заявил, что Легкоступова упала в ванной и сильно ударилась головой.

    Новости SMI.FM