Певец Феликс Царикати признался, что обязан Валентине Легкоступовой жизнью

Царикати рассказал, что в начале 90-х в поезде с ним познакомились две девушки. Они предложили артисту выпить, но в жидкости был клофелин. Когда Царикати очнулся, то понял, что доза препарата была летальной. У потерявшего сознание артиста «новые знакомые» забрали все деньги и документы.

«Мне было плохо, я был на грани смерти, но Валя спасла, когда стала промывать мне желудок. Если бы не она, то меня бы сейчас не было», — подчеркнул Царикати. Он отметил, что с Легкоступовой у него сложились самые теплые и дружеские отношения, какие редко встречаются в шоу-бизнесе.

Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой прошла в минувший четверг, 20 августа, в похоронном доме «Троекурово». Проститься с исполнительницей хита «Ягода-малина» приехали ее коллеги и друзья. Последним к гробу пустили мужа певицы Юрия Фирсова.

Феликс Царикати заявил, что он уверен в том, за смертью Легкоступовой стоит именно ее муж. Об этом сообщил «Царьград». По словам артиста, его подруга всегда была счастлива. Ее любили первый и второй мужья. «А этот откуда взялся? Ни баба ни мужик, вообще непонятно», — сказал артист, кивая на Фирсова.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было 54 года. Последние несколько дней она провела в коме. В больницу ее привезла дочь Анетта Бриль. Она приехала к Легкоступовой домой и застала там пьяную мать с пробитой головой и такого же нетрезвого отчима. Она срочно повезла их в наркологическую клинику. Но по дороге Фирсов сбежал, а Легкоступова впала в кому. Врачи удалили гематому, но спасти артистку не смогли.

Следователи начали проверку по факту смерти певицы. Они рассматривают две версии случившегося: несчастный случай и причастность мужа. Фирсов уже заявил, что Легкоступова упала в ванной и сильно ударилась головой.