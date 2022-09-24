Британский певец Элтон Джон выступил с концертом в Белом доме | 360°

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Британский певец Элтон Джон выступил с концертом в Белом доме

Певец Элтон Джон выступил с концертом в Белом доме перед президентом Байденом

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Легендарный британский певец Элтон Джон 23 сентября дал концерт в Белом доме. Он стал гостем президента США Джо Байдена и его супруги Джилл, сообщил ТАСС.

«Джилл и я пригласили Элтона в Белый дом, чтобы поблагодарить его от имени американского народа. Как и многие американцы, мы любим его музыку. <…> Его песни делают каждый день особенным», — заявил резидент Овального кабинета.

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Исполнитель признался, что выступал во многих красивых местах, но Белый дом стал той самой «вишенкой на торте». После выступления Элтон Джон получил из рук Байдена Национальную гуманитарную медаль США. Таким образом американский лидер отметил заслуги артиста.

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Кроме президента и его жены на концерт были приглашены порядка двух тысяч человек. Среди них были сотрудники Белого дома, законотворцы, студенты, активисты.

В июле Элтон Джон помог вернуться на сцену освободившейся от опеки певице Бритни Спирс. Вместе они записали песню Tiny Dancer.

Элтон Джон

Джо Байден

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