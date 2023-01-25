Культура 25 января 2023, 17:05 Певец Эльман рассказал, как мыл машину преподавателя вместо занятий РИА «Новости»

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Звезды российской эстрады с улыбкой вспоминают студенческие годы, в которых было много веселых моментов. Об этом рассказал Life.

Например, певец Эльман пытался прогулять занятия у преподавателя, который закрывал глаза на пропуски, если студент помоет ему машину. Будущая звезда с другом решились на эту авантюру, но в итоге только ухудшили ситуацию. Потому что неопытные студенты не помыли, а в итоге поцарапали машину преподавателя.

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А учившаяся на лингвиста Ольга Серябкина была заучкой. Она все время зубрила, даже когда уже стала выступать. Другого выхода не было, иначе бы певицу отчислили. Но вот непрофильные дисциплины Серябкина иногда прогуливала.

«Иногда прогуливала философию и КСЕ — предметы, которые напрямую не относились к профессии. У меня были достаточно смешные отмазки: например, я придумывала, что мне нужно забрать паспорт возле метро. Я делала это в начале пары, чтобы скрыть несделанное домашнее задание», — рассказала певица.

Моя Мишель была ботаничкой, пока не стала заниматься музыкой. С приходом рока в свою жизнь она променяла утренние поездки в библиотеку на ночные тусовки и алкоголь.