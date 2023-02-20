Культура 20 февраля 2023, 18:01 Певец Дмитрий Колдун рассказал об отношениях с Филиппом Киркоровым РИА «Новости»

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Дмитрий Колдун был финалистом одного из сезонов «Фабрики звезд» и участвовал в «Евровидении», а сейчас сам стал членом жюри вокального конкурса «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

По словам артиста, конкурсы не стоит воспринимать, как трамплин к славе и всеобщей известности. Но можно рассматривать в качестве своего рода ступеньки. Потому что победителям дают некоторые возможности для старта, а дальше все зависит от удачи и желания самого начинающего артиста. Ведь мало только хорошо петь, нужно еще очень серьезно вкладываться в развитие. Много денег уходит на покупку песен, аранжировки, съемки клипов.

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Сам Дмитрий Колдун знает обо всем этом не понаслышке. Потому что после конкурсов в его жизни началась черная полоса. Случилась размолвка с продюсером Виктором Дробышем, а потом и скандалы с Филиппом Киркоровым. Но сейчас все разногласия забыты.

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«Сейчас общаюсь со всеми, врагов, во всяком случае, о которых я знаю, у меня нет. Друзей, скажем, тоже. Но с Филиппом в хороших отношениях. Если у него какое-то знаковое событие, или он готовил кого-то на „Евровидение“ (сейчас уже, конечно, не готовит), то Филипп приглашал меня», — рассказал Дмитрий Колдун.