Эксклюзив 26 декабря 2022, 15:57 Певец Данко поделился воспоминаниями о скончавшемся композиторе Шевченко Он был очень талантливым и ярким человеком — Данко выразил скорбь по Шевченко

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Не стало музыканта, автора бессменного хита «Будет все, как ты захочешь» Александра Шевченко. Ему был 61 год. Своими воспоминаниями с «360» поделился певец Александр Фадеев, больше известный российскому слушателю как Данко.

Артисты не раз сталкивались друг с другом на творческом пути. Так, в репертуаре Данко появилась песня Шевченко «Делай раз». Несомненно, весть о скоропостижной кончине композитора стала неожиданностью для многих его коллег.

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«Такие люди как звезды на небе. Когда они гаснут, то их сильно не хватает. Так и с Александром Шевченко. Он был очень талантливым и ярким человеком. Его песни очень житейские. Я надеюсь, что они будут передаваться из уст в уста», — сказал Данко.

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Среди других хитов Шевченко можно отметить «Зимний сон» в исполнении Алсу, «Без вины виновата я» Ирины Аллегровой, «Прыгала через огонь» Жасмин.

Как сообщают СМИ, композитор скончался от разрыва тромба. Когда и где пройдет прощание с Шевченко, пока неизвестно.