Культура 14 февраля 2023, 11:24 Певец Анатолий Цой рассказал, как девушка впервые разбила ему сердце РИА «Новости»

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Певец Анатолий Цой впервые влюбился подростком, и его девушка разбила ему сердце. Об этом он рассказал сайту Teleprogramma.pro.

В День всех влюбленных люди часто вспоминают, когда же их поразила стрела Купидона. С Анатолием Цоем это случилось, когда будущей звезде было около 13-14 лет. Он отчаянно влюбился в девочку, которая тоже пела. По воспоминаниям артиста, они много гастролировали и вместе ездили на музыкальные конкурсы.

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«Я был безумно влюблен в девушку. Это были те самые сильные чувства, которые „раз и навсегда“. Я представлял ее своей невестой. Всё было искренне, по-настоящему… столько эмоций, воспоминаний!» — рассказал Анатолий Цой.

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Но любви на всю жизнь у пары не вышло. Спустя три года влюбленные расстались, когда Цой узнал, что девушка ему изменила. Это разбило сердце молодого певца.

Менее драматичная история произошла у актера Владимира Селиванова, известного по роли Вована в сериале «Реальные пацаны». Он влюбился в детском саду. Но, как и бывает в таком возрасте, длилось первое чувство недолго: дети поссорились по причине, которую актер уже не помнит.

«Я уже не помню, что именно, это так давно было! Но, если честно, было бы классно встретить ее сейчас в жизни на своем концерте, поболтать и вспомнить, почему все-таки наша любовь не состоялась», — сказал Владимир Селиванов.