Пьету Бандини Микеланджело восстановили во Флоренции

Сотрудникам Музея Опера-ди-Санта-Мария-дель-Фиоре во Флоренции удалось восстановить знаменитую пьету Бандини Микеланджело. Работы продолжались на протяжении двух лет. Об этом сообщило издание Planet Today со ссылкой на портал The History Blog.

Желающие могли наблюдать за процессом реставрации, так как он проходил в специально оборудованной для этого лаборатории. Стены помещения сделали прозрачными. Специалистам удалось вернуть скульптуру к первоначальному внешнему виду.

При этом в ходе работы специалистам удалось опровергнуть часть слухов, которые связаны с этой работой скульптора. Например, одна из легенд гласит, что Микеланджело разбил свое творение. В дальнейшем скульптуру якобы восстановили его коллеги, передали Nation News.

Во время работы же современные мастера не нашли подтверждения этому мифу. Они отметили, что повреждения скульптуры возникли гораздо позже, когда Микеланджело уже не было в живых.

Ранее в поселке Сосновка Калининградской области открыли Музей мусора «Му-Му-Ка». На выставке представлены скульптуры, выполненные из отходов.