«Петровскую» концепцию оформления города разработали в Петербурге

Санкт-Петербург будет украшен по-особенному с начала июня. Северную столицу решили преобразить к 350-летнему юбилею Петра I и Дню города. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ разработал специальную «петровскую» концепцию по этому случаю, написал «Петербургский дневник».

Горожане и гости города на Неве увидят украшенными главные магистрали, центральные набережные и площади, такие как Невский проспект, Адмиралтейская, Дворцовая, Кутузова, Воскресенская, Смольная Университетская набережные, площади Восстания, Победы, Пролетарской Диктатуры, Исаакиевская, Сенатская, Александра Невского и другие.

«В рамках подготовки к предстоящему юбилею города (320-летие Санкт-Петербурга) уже в этом году в программу оформления впервые включено оформление Дворцового моста. В следующем году запланировано существенное увеличение и обновление программы централизованного оформления», — рассказали в Комитете по печати.

В городе также будут установлены российские и петербургские флаги, декоративные композиции на опорах освещения, баннеры, плакаты, электронные дисплеи с видеороликами и многое другое.