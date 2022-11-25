Культура 25 ноября 2022, 14:03 Петропавловскую крепость начнут реставрировать со следующего года Восстановление фасада крепости оценивается в 1,3 миллиарда рублей

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Один из главных архитектурных и исторических памятников Петербурга — Петропавловскую крепость — начнут реставрировать уже с января следующего года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По данным музейных экспертов, опоры фасада в настоящее время находятся в аварийном состоянии и в любой момент могут обрушиться. Реставрацию планируют проводить в течение двух лет, правительство города выделило на восстановление 1,3 миллиарда рублей.

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Отмечается, что благодаря финансовой поддержке в крепости удастся полностью заменить некоторые блоки. Также немаловажной задачей при реставрации является обеспечение максимального комфорта в Петропавловке для большого потока туристов.

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