Петропавловскую крепость на ночь превратят в холст для диджитал-работ

Фестиваль огня состоится в Петербурге в нось с 28 на 29 мая. Петропавловская крепость ночью превратится в холст для работ диджитал-художников, написала газета «Петербургский дневник».

«Наша история начнется в полночь с Гимна великому городу в исполнении симфонического оркестра „Мюзик-Холла“, а потом мы перемещаемся в Петропавловскую крепость, которая станет масштабным холстом для поп-арт- и диджитал-работ. Наш фестиваль уже стал одним из брендов Петербурга, потому что мы проводим его уже несколько лет, с 2018 года ежегодно. У жителей нашего города он вызывает огромный интерес. В этом году наблюдать его можно будет с территории Петропавловской крепости, Дворцовой площади, стрелки Васильевского острова», — рассказал режиссер-постановщик фестиваля Валерий Ткаченко.

Для тех. кто не сможет выбраться в город, будет организована трансляция по телевизору и в группе фестиваля во «Вконтакте». В этом году фестиваль приурочен к 350-летию Петра I. Как рассказал Ткаченко, император очень любил фейерверки, и Фестиваль огня является продолжением традиции, заложенной Петром.