Культура 16 февраля 2024, 13:31 Petrograd: эксперты восстановят скульптурную композицию ангелов в Духовной академии Петербурга

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В Северной столице продолжаются работы по реконструкции исторического здания Духовной академии. Эксперты планируют восстановить облик скульптурной композиции двух ангелов, сообщил Petrograd.

Сейчас специалисты исследуют архивы. Объект культурного наследия собираются установить на кровле строения, добавила Neva.Today.

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Скульптурная группа была уничтожена в 1919 году. Тогда же ликвидировали барельеф и закрыли сам храм.