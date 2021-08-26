Петербуржцы смогут услышать произведения Довлатова в исполнении известных актеров

Произведения Сергея Довлатова прозвучат на улицах Петербурга в исполнении известных актеров. Они будут транслироваться на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределенного звука, написала газета «Петербургский дневник».

Акция пройдет в рамках фестиваля «День Д», посвященного памяти писателя. Произведения Довлатова будут звучать с 3 по 5 сентября с 14:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределенного звука прозвучат произведения Сергея Довлатова.

Акция начнется с повести «Ремесло» в исполнении самого автора. В 15.00 прозвучит сборник рассказов «Чемодан» в исполнении актера Максима Виторгана, а в 16.00 сборник «Наши» в исполнении актера Максима Суханова. Другие произведения писателя прочитают Михаил Полицеймако и Ефим Шифрин.