Петербуржцам рассказали, куда отправляются коты-сотрудники Эрмитажа после выхода на пенсию

Коты, проживающие в Эрмитаже, стали настоящим достоянием города. Но куда они отправляются после того, как их служба в музее подходит к концу? Основатель «Республики котов» Анна Кондратьева рассказала, что после выхода на пенсию коты меняют место работы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Обычно из Эрмитажа коты отправляются радовать посетителей котокафе. Основатели организации заключили с музеем соглашение. Музей начал отправлять котов после выхода на пенсию на новое место жительства.

«Эрмитаж заботиться о котах. Он является амбассадором кошачьего движения, не только в Петербурге, но и в России. Мы стараемся найти котам-пенсионерам новый дом, так как они уже больше нуждаются в ласке и тепле», — рассказала Кондратьева.

Автор проекта объяснила, что по профессии является врачом-ветеринаром. Каждый год женщина проверяет здоровье животных.

Специалист подчеркнула, что котокафе не является приютом для животных. Проживать в котокафе могут только те животные, которые не имеют проблем со здоровьем и проявляют дружелюбие в отношении посетителей. Специалист отметила, что такие же условия актуальны и для Эрмитажа. Каждый кот, попадающий туда, проходит двукратную вакцинацию, кастрацию и тестирование на инфекции.

«Мы попробовали сделать первое котокафе как альтернативу приюту, место, где человек может прийти, посмотреть на котиков, влюбиться и забрать к себе. За годы работы ветеринарным врачом я поняла, что лечить котов — здорово, но очень часто им после лечения некуда идти», — отметила специалист.