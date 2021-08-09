Петербуржцам рассказали, когда начнется реконструкция дома Лермонтова на Садовой улице

Дом Лермонтова на Садовой улице в ближайшее время реконструируют. Здание переоборудуют под жилье для сотрудников Мариинского театра. Рядом разместят музей поэта. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Разработкой проекта по реконструкции занимается архитектурная мастерская «Б2» под руководством архитектора Феликса Буянова. Всю необходимую документацию обещают подготовить до 28 декабря этого года. Работы начнутся в середине следующего года.

«Проект проходит последние стадии согласования с Комитетом по градостроительству и архитектуре, а также с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Затем доработанный проект будет подан на государственную экспертизу, и после выбора подрядчиков театр может начинать работы на площадке», — рассказали в Мариинском театре.