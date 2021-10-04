Петербуржцам рассказали, где сейчас находится французская стела с Сенной площади

В Санкт-Петербурге 30 лет назад на Сенной площади возвышалась башня Мира. Стелу из металла высотой 18 метров с внутренней и наружной подсветкой решили демонтировать 11 лет назад. О том, почему так произошло, рассказал «Петербургский дневник».

Архитектора города называют две основные причины. Во-первых, сооружение пришло в негодность. Стеклянные панели пошли трещинами из-за аномальной жары. Также в аварийном состоянии оказался постамент стелы.

Во-вторых, местные власти уже тогда хотели несколько изменить Сенную площадь, а именно очистить ее от лишнего, особенно от незаконных ларьков. На деле же обновление произошло лишь в 2016 году. Возвращать на прежнее место башню пока никто не планирует. Сейчас она находится в разобранном виде на территории СПб ГБУ «Ленсвет».

Башня Мира украшала Сенную площадь с 2003-го по 2010 год. Ее создали французы и подарили городу в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Авторами проекта являются архитектор Жан-Мишель Вильмотт и скульптор Клара Хальтер.