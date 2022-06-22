Петербуржцам рассказали, что можно посмотреть в музее «Бессмертного полка»

Музей «Бессмертного полка» открылся в Петербурге в конце апреля. Газета «Петербургский дневник» рассказала, что можно в нем увидеть.

В музее около 500 экспонатов военного и довоенного времени. Большинство из них — подлинники. Например, в музее есть дневники переживших блокаду Ленинграда, бытовые предметы военного времени, есть и связанные со знаменитыми людьми экспонаты — например, локация, посвященная Дмитрию Шостаковичу с некоторыми личными вещами композитора и документами, в которых он просит эвакуировать его семью в Куйбышев.

И это далеко не все. Музей принимает вещи военного времени, а также фотографии людей, прошедших ВОВ — их помещают на специальную доску почета.