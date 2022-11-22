Культура 22 ноября 2022, 13:43 Петербуржцам покажут балет, посвященный 80-летию создания Седьмой симфонии Шостаковича

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В атриуме Главного штаба Петербурга 12 декабря покажут балет, посвященный 80-летию создания Седьмой, Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Об этом написал «Петербургский дневник».

Как рассказали в «Центре поддержки социально-культурных инициатив», именно 12 декабря и 1941 года Дмитрий Шостакович завершил написание своего произведения.

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В спектакле будут участвовать звезды мирового балета Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Александра Иосифиди.

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