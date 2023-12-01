Культура 01 декабря 2023, 15:54 Петербургскую премьеру балета «Война и мир» назначили на 6 декабря

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В Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге 6 декабря состоится премьера балета «Война и мир». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Художественным руководителем постановки выступит худрук донецкого театра оперы и балета «Донбасс Опера» Вадим Писарев. Он рассказал, что репетиции нового балет начались меньше года назад. В нем задействованы более 200 человек.

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«В этой постановке принимают участие 220 человек, также мы привлекли 40 человек хора. При этом в Петербурге в спектакле будет участвовать балетная школа „Эрмитаж“. Надо понимать, что „Война и мир“ — это монументальное произведение, не халтура! Все очень сюжетно, выработано и масштабно», — рассказал Вадим Писарев.

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