Петербургский театр Ленсовета вновь открылся для гостей

Накануне состоялась пресс-конференция с руководителем театра и народной артисткой Ларисой Луппиан, а также директором Валерием Градковским и заведующей литературной частью Ольгой Варгановой. Они высказали благодарность властям Петербурга за то, что во время пандемии были сохранены все субсидии.

Отмечается, что все сотрудники получали заработную плату. Некоторым из них даже выплатили поощрительные бонусы. Актеры возобновили работу премьерой спектакля «Утиная охота». В декабре этого года ожидается премьера спектакля «Бесы».