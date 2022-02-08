Петербургский скульптор Ястребенецкий высказался о памятниках в спальных районах

Автор более 60 монументов, 500 скульптурных портретов и других работ, скульптор Григорий Ястребенецкий дал интервью газете «Петербургский дневник». В частности, он рассказал, как относится к памятникам в спальных районах города.

«Поставить памятник в городе на Неве — большая честь для любого скульптора», — сказал скульптор.

Он добавил, что памятники правильно устанавливать не только в центральных районах. В пример скульптор привел памятник писателю Даниилу Гранину авторства одного из учеников Ястребенецкого.

«Когда шла речь об установке ему памятника, дочь Гранина Марина попросила меня провести конкурс среди своих учеников. Тот проект, что она выбрала, создан моим учеником Евгением Бурковым и установлен на Дальневосточном проспекте», — рассказал он.