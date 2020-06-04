Петербургский художник выставил на продажу картину «Гречневый квадрат»

Картина полностью выполнена из крупы. Она представляет собой свежий взгляд на «Черный квадрат» Казимира Малевича, отметил автор.

«Работа скрывает в себе тайное послание, которое получится раскрыть лишь при тщательном рассмотрении», — написал художник.

Шабалин считает, что его картина достойна висеть рядом с оригиналом. Автор «Гречневого квадрата» обратился с этим вопросом в Третьяковскую галерею.

Пользователи соцсетей возмутились этой новостью и назвали Шабалина «выскочкой». Люди расценили его слова как неуважение к вкладу Малевича в искусство, отметил «ПолитЭксперт». Они намерены направить обращение в Минкультуры.