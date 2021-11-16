Петербургский художник рассказал о влиянии пандемии на людей искусства

Художник, основатель петербургской галереи «Свиное рыло» Николай Копейкин дал интервью Piter.TV. Он рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на художников и на продажи картин.

Копейкин рассказал, что сам переболел ковидом и знает, насколько это тяжелая болезнь. Однако в целом на людей искусства пандемия не повлияла.

«Кроме самой болезни других проблем у художников, наверное, не бывает. Проблема бывает с сопротивлением материала во время работы, хотя это и работой сложно назвать, скорее любимый вид отдыха. Художник даже не отдыхает, он просто так живет. Художнику нужен угол, где он будет творить, нужны материалы — и все», — рассказал Копейкин.

Он добавил, что во время пандемии у некоторых упали продажи картин, кроме того, галерея иногда была закрыта из-за ограничений, однако и с этим удавалось справляться.

«Тем не менее мы проводили стримы, акции. Чтобы привлечь внимание к галерее и художникам, мы проводили аукционы. Все это проходило на ура», — пояснил художник.