Петербургский художник нарисует самые большие ромашки в мире

Уточняется, что высота рисунка будет как у 15-этажного дома. Сергиенко приступит к его созданию в грядущие выходные. Работу планируется закончить к 5 октября, информирует ИА Nation News.

Художник занимается поп-артом с 2009 года. Отличительной деталью его работ являются ромашки. Среди самых известных работ Сергиенко картина «Добрейшей души человек». Мужчина изобразил президента России Владимира Путина на фоне цветов. Также знаменитыми являются его портреты певца Сергея Шнурова и футболиста Игоря Акинфеева.