22 декабря 2022, 13:03
«Петербургский дневник» снял документальный фильм о Всеволоде Боброве
Газета «Петербургский дневник» подготовила документальный фильм о выдающемся советском футболисте, хоккеисте, футбольном и хоккейном тренере Всеволоде Боброве.
Создатели документального кино попытались показать уникальность фигуры выдающегося человека. Отмечается, для фильма было подобрано огромное количество хроники.
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Также режиссеры и сценаристы поставили перед собой задачу показать зрителям, как именно повлиял Санкт-Петербург на становление характера Боброва.
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