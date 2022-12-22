Культура 22 декабря 2022, 13:03 «Петербургский дневник» снял документальный фильм о Всеволоде Боброве

Читать 360tv в

Газета «Петербургский дневник» подготовила документальный фильм о выдающемся советском футболисте, хоккеисте, футбольном и хоккейном тренере Всеволоде Боброве.

Создатели документального кино попытались показать уникальность фигуры выдающегося человека. Отмечается, для фильма было подобрано огромное количество хроники.

Реклама

Также режиссеры и сценаристы поставили перед собой задачу показать зрителям, как именно повлиял Санкт-Петербург на становление характера Боброва.

Реклама