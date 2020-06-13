Петербургский БДТ выпустит первый в России спектакль в Minecraft

Виртуальный БДТ откроется в воскресенье, 14 июня, в 20:50. Перед спектаклем зрители смогут посмотреть на выстроенное игроками виртуально здание БДТ. Знаменитый синий зрительный зал, парадная лестница — все полностью повторяет реальное помещение театра.

Ровно в 21:00 после третьего звонка начнется спектакль. Постановка представляет собой краткую версию пьесы русского классика. Играть в реальном времени и озвучивать героев будут артисты Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов. Помогать им будет бот-зомби.

Это первый подобный спектакль в России, который откроет серию Minecraft-постановок по мотивам школьной программы по литературе. Прямая трансляция эфира будет идти на страницах БДТ во «ВКонтакте» и на YouTube. Сама постановка будет длиться 15 минут.