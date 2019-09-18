Петербург призвали поддерживать статус культурной столицы

Эйфман поприветствовал вступление в должность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на церемонии инаугурации в Мариинском дворце. Его порадовала атмосфера в зале во время мероприятия. Балетмейстер верит в осуществление всего задуманного на благо города, в том числе в сфере культуры.

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«Нас когда-то обозвали культурной столицей. И вот это висит над нами, как дамоклов меч», — заявил Эйфман.

По его словам, теперь Северная столица обязана соответствовать этому статусу. По его мнению, Санкт-Петербург имеет для этого все нужное. Главное, чтобы каждый деятель культуры и чиновники ощущали, что в Санкт-Петербурге культура — нечто большее, отметил Эйфман.

«Это символ города, знак нашего города», — добавил балетмейстер.

В ноябре Академия Бориса Эйфмана завершит строительство нового корпуса для Театра балета Эйфмана и детского театра.