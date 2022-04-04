Песня «Мальчик на девятке» появилась в британском сериале «Убивая Еву»
Сериал «Убивая Еву» включил песню Dead Blonde «Мальчик на девятке» в серию 4 сезона
В четвертый сезон сериала «Убивая Еву» включили песню российской артистки Dead Blonde. Сцену в первой серии сопроводили хитом TikTok «Мальчик на девятке».
Под российский хит станцевал персонаж Билла Паргрейва, сотрудника британской контрразведки. В первом сезоне он был одним из ключевых героев, а в четвертом актеру дали гостевую роль.
Песня Dead Blonde попала в тренды в 2021-м — спустя год после появления на стриминговых сервисах. Произошло это благодаря TikTok.
Рейв-композиция пришлась по душе не только российским блогерам, но и иностранным пользователям. «Мальчик на девятке» в итоге оказался в чартах Украины, Эстонии, Казахстана, Латвии и Болгарии.