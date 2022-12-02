Культура 02 декабря 2022, 19:46 Песков оценил танцы американцев и англичан под «Катюшу» на ЧМ Песков отметил неразрывность российской и мировой культур после танцев под «Катюшу» на ЧМ РИА «Новости»

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Российскую культуру невозможно отменить, и ЧМ по футболу это доказал. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости Спорт».

Таким образом он прокомментировал танцы под русские песни на Чемпионате мира по футболу. Мероприятие проходит в Катаре. Сборной РФ на чемпионате нет.

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«Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», — сказал Песков.

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Песни «Калинка-малинка» и «Катюша» прозвучали на чемпионате по решению организаторов мероприятия. Они устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча, который проходил на территории стадиона «Аль-Джануб» в городе Аль-Вакра.

Одна из приглашенных групп — представителей арабской страны — исполнила мелодии известных русских песен. Эти композиции были хорошо встречены аудиторией. В частности, обрадовались болельщики из Сербии. А гости мероприятия, поддерживающие команды США и Англии, и вовсе устроили танцы под эти песни.