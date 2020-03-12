Первый выпуск шоу с Деннисом Миллером появился на канале RТД

В эфире Данэм поделился проблемами стендап-комиков и рассказал о попытках попасть на «Вечернее шоу Джонни Красона».

«Отказ за отказом на протяжении нескольких лет. А почему? «Для шоу Джонни это недостаточно смешно. Чтобы там выступать, нужно быть смешным», — заметил комик.

Артист также раскрыл секрет того, как оказался чревовещателем.

«В третьем классе у меня появилась первая кукла, так все и началось. Расти и заниматься этим было любопытно, потому что сперва все сводилось примерно к таким возгласам: „Ой, какой милый малыш-чревовещатель!“. Публика смеялась охотно. Ко времени, когда я пошел в колледж, люди уже перестали умиляться», — вспомнил гость.