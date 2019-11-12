Первый трейлер «Скуби-Ду!» раскрыл несколько секретов мультфильма

Студия Warner Bros. представила первый тизер-трейлер анимационной картины Scoob! («Скуби-Ду!»). Полнометражный мультфильм расскажет о первой встрече закадычных друзей Скуби и Шэгги, а также об их знакомстве с юными детективами Фредом, Велмой и Дафной.

Трейлер был опубликован в YouTube-аккаунте студии в понедельник, 11 ноября. Только за несколько часов его просмотрели свыше 4,4 миллиона раз.

В двухминутном ролике можно увидеть, как познакомились ставшие в будущем неразлучными друзьями Шегги и Скуби-Ду, а также каким образом произошла их первая встреча с другой тройкой еще юных детективов.

По сюжету нового мультфильма, друзьям предстоит разгадать самое сложное дело в истории: таинственный заговор — попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. В ходе расследования, команде предстоит узнать подробности загадочного прошлого самого Скуби-Ду.

Главные роли в мультфильме озвучили актеры Фрэнк Уэлкер (Скуби-Ду), Уилл Форте (Шэгги), Зак Эфрон (Фред), Аманда Сейфрид (Дафна), Джина Родригес (Велма).

Режиссером анимационной ленты выступил Тони Червоне, который снял несколько мультфильмов по популярным франшизам «Скуби-Ду!», а также «Том и Джерри» и «Дак Доджерс».

Премьера Scoob! на большом экране назначена на 14 мая 2020 года.