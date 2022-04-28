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    28 апреля 2022, 21:59

    Первый трейлер сериала «Змей в Эссексе» с Томом Хиддлстоном появился в интернете

    Дарья Морозова

    Apple TV+ показал первый трейлер сериала «Змей в Эссексе». Об этом сообщил «Ридус».

    Главные роли в нем исполнили актеры Том Хиддлстон и Клэр Дейнс. Сериал снят по одноименному роману Сары Перри.

    Сюжет разворачивается в викторианскую эпоху. Женщина по имени Кора переезжает из Лондона в небольшую деревню Олдвинтер, где, по словам местных, обитает существо, которое называется Змея Эссекса.

    Премьера запланирована на 13 мая.