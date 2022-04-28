Первый трейлер сериала «Змей в Эссексе» с Томом Хиддлстоном появился в интернете

Apple TV+ показал первый трейлер сериала «Змей в Эссексе». Об этом сообщил «Ридус».

Главные роли в нем исполнили актеры Том Хиддлстон и Клэр Дейнс. Сериал снят по одноименному роману Сары Перри.

Сюжет разворачивается в викторианскую эпоху. Женщина по имени Кора переезжает из Лондона в небольшую деревню Олдвинтер, где, по словам местных, обитает существо, которое называется Змея Эссекса.

Премьера запланирована на 13 мая.