Первый трейлер новой картины Финчера выложили в Сеть

По данным издания, премьера фильма намечена на 4 декабря. В основу новой ленты Финчера легла работа его отца, которая повествует о голливудском сценаристе, журналисте и критике Хермане Манкевиче.

Именно он вместе с Орсоном Уэллсом получил «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Гражданин Кейн». Отмечается, что режиссер работал на «Манком» около 20 лет. В съемках принимали участие Гэри Олдмен, Лили Коллинз, Аманда Сайфред и Том Пелфри.