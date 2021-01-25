Первый трейлер фильма «Годзилла против Конга» появился в Сети

Первый трейлер фильма «Годзилла против Конга» от компании Warner Bros появился в Сети. Боевик расскажет о противостоянии двух знаменитых киномонстров.

Трейлер появился на YouTube-канале компании 24 января. Режиссером американо-японского фильма стал Адам Вингард. Он известен по работе над фильмами ужасов. Наиболее известные картины, которые он снял — «Тебе конец!» (2011), «Гость» (2014) и «Тетрадь смерти» (2017).

«Годзилла против Конга» является четвертым фильмом Legendary в рамках МонстрВерса, четвертым голливудским фильмом про Годзиллу, 12-м фильмом в серии Кинг Конга и 36-м — в мировой серии Годзиллы. Выход в прокат запланирован на 26 марта 2021 года.

Монстры Годзилла и Кинг-Конг уже сталкивались друг с другом на экране. Это произошло в 1962 году в японской ленте «Кинг-Конг против Годзиллы». Фильм до сих пор считается самым коммерчески успешным японским фильмом о Годзилле.

Первый фильм о Кинг-Конге был снят в 1933 году режиссером Мерианом Купером, а про Годзиллу в 1954 году режиссером Исиро Хонда.