Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети

В основу сериала лег путь становления одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории — царя Ивана IV, получившего прозвище «Грозный». Образ монарха воплотили сразу два актера — Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

Режиссером картины выступил Алексей Андрианов, который снял исторические сериалы «София» и «Годунов». В съемках также приняли участие Виктор Сухоруков, Евгений Цыганов, Виктор Добронравов, Константин Крюков, Юрий Колокольников и другие.