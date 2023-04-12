Культура 12 апреля 2023, 17:49 Первый снятый Россией в космосе фильм сочли событием для мирового кинематографа Путин: первый снятый Россией в космосе фильм — уникальное событие для мирового кино Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Первый снятый Россией в космосе фильм — уникальное событие для мирового кинематографа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики.

«Мы и здесь оказались первыми», — сказал Путин.

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Президент выразил благодарность создателям фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС.

Глава государства обратил внимание, что отечественная космическая отрасль развивается. Он счел необходимым нарастить производство отечественных спутников и превратить Российскую орбитальную станцию в форпост страны в космосе.

Ранее на рабочей встрече с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым российский лидер подчеркнул, что космонавтику уже перестали относить лишь к научной фантастике. Острую потребность в ней ощущает и народное хозяйство, и экономика. Космонавтика необходима и для укрепления обороноспособности страны.