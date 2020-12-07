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    07 декабря 2020, 18:00

    Первый сборник прозы Пушкина 1834 года издания продадут на аукционе

    Андрей Иванов

    Первый сборник прозы Александра Пушкина уйдет с молотка. Книгу издали еще при жизни великого поэта в 1834 году. Стартовая цена лота 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт аукционного дома «Литфонд».
    Первый сборник прозы Пушкина 1834 года издания продадут на аукционе

    «В роскошном переплете эпохи зеленого марокена с золотым тиснением по всей поверхности. Аккуратно реставрирован корешок. Золототисненые дублюры, форзацы муаровой бумаги», — говорится в описании лота на сайте.

    В сборник вошли «Пиковая дама», «Повести Белкина» и две главы из исторического романа Пушкина «Арап Петра Великого». Книга продавалась плохо, поэтому ее решили сделать частью нового издания «Романы и повести». После смерти поэта этот сборник и отдельное издание «Капитанской дочки» решили сжечь. Всего сохранилось около полутора сотен экземпляров «Повестей, изданных Александром Пушкиным».

    Книгу отпечатали в типографии Х. Гинце в Санкт-Петербурге.