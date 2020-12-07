Первый сборник прозы Пушкина 1834 года издания продадут на аукционе
Первый сборник прозы Александра Пушкина уйдет с молотка. Книгу издали еще при жизни великого поэта в 1834 году. Стартовая цена лота 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт аукционного дома «Литфонд».
«В роскошном переплете эпохи зеленого марокена с золотым тиснением по всей поверхности. Аккуратно реставрирован корешок. Золототисненые дублюры, форзацы муаровой бумаги», — говорится в описании лота на сайте.
В сборник вошли «Пиковая дама», «Повести Белкина» и две главы из исторического романа Пушкина «Арап Петра Великого». Книга продавалась плохо, поэтому ее решили сделать частью нового издания «Романы и повести». После смерти поэта этот сборник и отдельное издание «Капитанской дочки» решили сжечь. Всего сохранилось около полутора сотен экземпляров «Повестей, изданных Александром Пушкиным».
Книгу отпечатали в типографии Х. Гинце в Санкт-Петербурге.