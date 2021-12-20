Первый рэпер-манси записал трек о перевале Дятлова

Первый в мире рэпер-манси Bizzo (Евгений Анямов) записал трек о перевале Дятлова, на котором погибла группа туристов в 1959 году. Об этом написало Ura.ru.

Песня Анямова называется Holat Chahil (Холатчахль) — по названию горы, на которой произошла нашумевшая трагедия.

«23 января 1959 года группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход по уральским горам, из которого никто не вернулся. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Я решил, что выпущу несколько песен на эту тему, совсем недавно я сочинил первую песню под названием Holat chahil», — прокомментировал релиз трека Анямов.