Первый Музей блокадной медицины открылся в Петербурге

Первый в России Музей блокадной медицины открылся на территории Военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV.

В музее представлены уникальные экспонаты: например, образцы консервированной крови, которую сдавали жители Ленинграда в годы блокады, а также «полуторка» — автомобиль, который вывез в блокаду по Дороге жизни более 20 тысяч больных и раненых. Кроме того, в экспозицию входят девять видеорассказов и аудиоисторий о жизни врачей блокадного города.