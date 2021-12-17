Первый канал решил на приглашать нового наставника вместо Градского

Программа «Голос» не будет искать нового наставника вместо скончавшегося 28 ноября на 73-м году жизни Александра Градского. По словам главы Первого канала Константина Эрнста, его и не искали.

«Вместо Градского никто… Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену», — процитировало Эрнста РИА «Новости».

В частности, он опроверг и версию, что кресло наставника займет певица Лариса Долина. Что касается команды Градского, то зрители сами будут решать, кто из нее пройдет в следующие этапы конкурса.

Последний выпуск шоу «Голос» с участием Александра Градского показали на Первом канале отдельно. Его записывали 18 ноября. Запись программы доступна на сайте Первого канала.

Перед началом программы перед зрителями выступил ведущий шоу Дмитрий Нагиев с последними словами в память об ушедшем артисте. Он подчеркнул, что Градский навсегда останется символом этого проекта.

Как Первый канал планирует завершать этот сезон шоу «Голос», пока неизвестно. Сейчас руководство ведет переговоры с зарубежными владельцами бренда.