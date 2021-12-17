Первый канал решил на приглашать нового наставника вместо Градского
Глава Первого канала Эрнст объявил, что не будет заменять Градского на шоу «Голос»
Программа «Голос» не будет искать нового наставника вместо скончавшегося 28 ноября на 73-м году жизни Александра Градского. По словам главы Первого канала Константина Эрнста, его и не искали.
«Вместо Градского никто… Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену», — процитировало Эрнста РИА «Новости».
В частности, он опроверг и версию, что кресло наставника займет певица Лариса Долина. Что касается команды Градского, то зрители сами будут решать, кто из нее пройдет в следующие этапы конкурса.
Последний выпуск шоу «Голос» с участием Александра Градского показали на Первом канале отдельно. Его записывали 18 ноября. Запись программы доступна на сайте Первого канала.
Перед началом программы перед зрителями выступил ведущий шоу Дмитрий Нагиев с последними словами в память об ушедшем артисте. Он подчеркнул, что Градский навсегда останется символом этого проекта.
Как Первый канал планирует завершать этот сезон шоу «Голос», пока неизвестно. Сейчас руководство ведет переговоры с зарубежными владельцами бренда.