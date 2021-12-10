Первый канал показал последний выпуск «Голоса» с участием Градского

Последний выпуск шоу «Голос» с участием Александра Градского показали на Первом канале. Этот выпуск записывали 18 ноября. Запись программы доступна на сайте Первого канала.

Перед началом программы перед зрителями выступил ведущий шоу Дмитрий Нагиев с последними словами в память об ушедшем артисте. Он подчеркнул, что Градский навсегда останется символом этого проекта.

«Осознать и принять эту потерю невозможно и с каждым днем чувство глубокого опустошения не покидает всех нас, кто находился на проекте и за его пределами. Мы не можем упустить еще одну возможность посмотреть на то, как творил мастер», — заявил Нагиев.

В этом выпуске голоса один из наставников представляет участников своей команды, чтобы они соревновались между собой в «Нокаутах». На этот раз на сцену поднялась команда Димы Билана. Градский раскритиковал всех.

Певцу Ернару Садирбаева он посоветовал избавиться от студенческого акцента. Для выступления исполнитель выбрал песню Melodramma, которую в оригинале пел Андреа Бочелли.

«Тяжело слушать начинающего вокалиста, ноты все были взяты хорошо, но в этом произведении надо быть либо Бочелли, либо Паваротти», — резюмировал Градский.

Выбравшая песню Аллы Пугачевой певица Элина Пан выслушала недовольство маэстро неправильно расставленными акцентами.

Исполнение Максимом Юдиным новый вариант песни «Беги от меня» Градскому не понравился сильнее всех. Он отметил, что не понимает подобных композиций, под которые надо танцевать.

«Я уже давно не танцую, последний раз было в 10-м классе», — подчеркнул артист. Остальные члены жюри напомнили ему, что на одной из записей «Голоса» он вполне неплохо показывал танцевальные движения, на что Градский назвал это «психозом».

Как Первый канал планирует завершать этот сезон шоу «Голос» пока неизвестно. Сейчас руководство ведет переговоры с зарубежными владельцами бренда.

Александр Градский скончался после госпитализации в одной из московских больниц в возрасте 72 лет в конце ноября. Здоровье исполнителя ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции. Последние несколько лет он выступал постоянным наставником шоу «Голос». Первой победительницей проекта стала его воспитанница Дина Гарипова. Прощание с певцом и композитором прошло 1 декабря в театре «Градский Холл». Похоронили Градского на Ваганьковском кладбище Москвы.